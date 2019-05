Dove mangiare street food a Milano

Lo street food è ormai diventato una vera e propria tendenza che ha conquistato moltissimi milanesi. Tra cucina di starda italiana e straniera, ecco quattro posti dove mangiare dell'ottimo street food a Milano.

. Zibo

Piccolo posticino nel cuore delle 5 Vie, Zibo nasce da un'idea di un gruppo di cuochi itineranti, che propongono ogni giorno piatti freschi ed originali. Un esempio su tutti? I ravioli alla carbonara e i ravioli cotti prima a vapore e poi su piastra ripieni di gamberi rossi di Sicilia, calamari, cozze e vongole. Zibo è un posto tanto piccolo quanto minimal, in cui i sapori della cucina tradizionale italiana riescono ancora a stupire.

. Mariù - Kebab gastronomico

Definito da molti la prima kebabberia gastronomica in Italia, Mariù, in Viale Sabotino, utilizza ingredienti di prima qualità abbinati a carni italiane, per un piatto all’insegna del fast food di qualità. In un ambiente retrò potrete gustare un kebab composto direttamente da voi. Tra piadina, puccia salentina cotta a legna o box senza pane, la scelta è tutta vostra.

. Fratelli Ravioli

Lo dice il nome stesso: questo posto in zona Porta Genova è la patria del raviolo cinese, declinato in tutti i suoi sapori e accompagnato dai baozi (panini cotti al vapore, ndr) di carne o verdure, edamame, involtini vegetariani e zuppa di miso. Tutto da abbinare ad ottime birre cinesi o giapponesi.

. Maido

Siamo dietro Via Savona, in un posto che ha portato in Italia l’esperienza dall’Okonomiyaki, il più popolare piatto street food di Osaka: una frittata a base di farina, verza e uova, preparata su un’apposita piastra (teppan). Ora sta a voi scegliere che cosa aggiungere: carne, formaggio o, perchè no, gamberetti. Accompagnato dalla tipica maionese giapponese - la salsa okonomi - non resta che provarlo.

Credit immagine