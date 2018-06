Milano, pronta la rivoluzione delle strisce blu: addio al tagliando per i parcheggi Atm in città

Niente più carta, ma soltanto un ok telematico. È pronta la "dematerializzazione" firmata Atm per i parcheggi con le strisce blu in città.

Dai prossimi giorni, infatti, i parcometri smetteranno di emettere i tagliandi per la sosta e "rilasceranno" ai cittadini soltanto un via libera dal monitor.

Per l'automobilista - spiega il Corriere della Sera - cambia poco o nulla: una volta parcheggiata la macchina, basterà mettere i soldi nella "colonnina" e - questa la grande novità - digitare il numero di targa sullo schermo. A quel punto, la macchinetta non rilascerà più il biglietto, ma semplicemente inserirà l'auto nella lista di quelle autorizzate alla sosta.

I 1700 parcometri presenti in città sono in fase di aggiornamento e Atm e comune stanno intervenendo sui palmari in dotazione a chi deve verificare il pagamento del parcheggio: la "dematerializzazione" è quasi pronta a partire.