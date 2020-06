Suora ruba Via crucis: tele antiche recuperate dai carabinieri

Una suora che ruba quattordici tele rappresentanti la Via crucis. È quanto è stato scoperto al termine di una lunga indagine, che si è conclusa con il recupero dei quadri, risalenti al 1600, grazie all'intervento dei carabinieri del comando tutela del patrimonio culturale di Monza.

La religiosa aveva sottratto i dipinti in un convento di Bolzano nel 2003, per poi venderli a un mercante d'arte del luogo. I militari hanno ritrovato le opere nella provincia di Mantova all'interno di un circolo filatelico numismatico e hobbistico, che li aveva acquistati in un mercato dell'antiquariato in città.

L'investigazione, svolta in collaborazione con diversi comandi tra cui quello di Mantova, era scattata nel 2019 quando i carabinieri si erano accorti di un annuncio pubblicitario in cui era riportata l'immagine dell'intera via Crucis dipinta su olio. Grazie all'indagine è stato scoperto il legittimo proprietario legittimo dei quadri, l'ente ecclesiastico Suore di carità di San Vincenzo De Paol di Bolzano.