La Dea bendata fa sorridere Milano: vincita da mezzo milione al Superenalotto

Il concorso numero 145 del 3 dicembre 2019 del Superenalotto ha fatto sorridere Milano: in provincia, per l'esattezza a Cornaredo, è stato centrato un 5+1 e di conseguenza una vincita importante: oltre mezzo milione di euro. Lo rende noto l'agenzia di stampa Agimeg.

La vincita è stata realizzata presso il bar tabacchi di via Verdi 23 attraverso una schedina a due pannelli. Il vincitore ha centrato un punto 5+1, due punti 5 e quindici punti 4. La vincita attribuita al 5+1 è di 583.498,81 euro. In tutta Italia i 5 sono stati dodici, per poco meno di 16 mila euro a testa.

Nel complesso il concorso ha portato quasi 5 milioni di euro nelle tasche dei giocatori, mentre nessuno ha centrato il 6, portando il jackpot a 41,3 milioni di euro: è il premio attualmente più alto d'Europa. L'Eurojackpot si ferma infatti a "soli" 23 milioni di euro.