Superenalotto: Peschiera Borromeo (Milano) fortunata, centrato il 5 da quasi 60mila euro

C'è anche un fortunato dalla provincia di Milano tra i vincitori dei quasi 60mila euro che regalato il "5" nel concorso SuperEnalotto di sabato 11 agosto 2018, dove non è uscito nessun "6".

Come ricorda Agipronews il Jackpot continua a crescere e raggiunge i 26 milioni di euro. A festeggiare, dopo l'estrazione di sabato sera, sono i tre fortunati giocatori che hanno centrato i 5 e che portano a casa 59.287,40 euro a testa.

Le tre vincite sono state realizzate a Caluso, in provincia di Torino (Caffè Umberto di via Bettoia 95), a Peschiera Borromeo (Milano) presso il punto vendita Ca' Matta di via Papa Giovanni XXIII 19, e a Roma (Alexander Bar di viale Palmiro Togliatti 954).

Ultima estrazione SuperEnalotto 11 agosto

Superenalotto n. 96 del 11/08/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

14 82 57 84 79 73

NUMERO JOLLY

83