Superenalotto record da 209 milioni: il vincitore si presenta finalmente a riscuotere

Sisal SpA, concessionaria del SuperEnalotto, ha reso noto che la schedina vincente del Jackpot record da oltre 209 milioni di euro vinto lo scorso 13 agosto a Lodi è stata presentata per le procedure di ritiro del premio, a cura di un ente Bancario incaricato dal vincitore, che mantiene dunque l'assoluto anonimato. Se non si fosse presentato da qui a un mese, avrebbe perso tutto.

La vincita più alta mai assegnata nella storia del SuperEnalotto di Sisal è stata realizzata grazie a una giocata di soli 2 euro.

Dal 2010 non ritirati premi per oltre 350 milioni di euro

Dal 2010 ad oggi, considerando solo Lotto e lotteria, non sono stati ritirati premi per oltre 350 milioni. Questi 209 milioni potrebbero dunque finire per portare l'ammontare alla cifre monstre di 559 milioni. I titolari del bar - la famiglia milanese Poggi, di Paullo - aveva rialzato le saracinesche per fare un brindisi.

Proprio lì, infatti, qualche anonimo fortunato ha giocato la schedina vincente, elaborata con il sistema Quick Pick, cioè creata casualmente dal sistema, e costata soltanto due euro. Alla festa avevano preso parte Guglielmo Poggi, sua moglie Maria Casarini e la figlia Sara - i gestori del bar - e alcuni amici. Immediatamente era partita la caccia al giocatore baciato dalla fortuna, che ha portato a casa il jackpot più alto di sempre.

"Speriamo divida la vincita"

"Siamo estremamente emozionati soprattutto perché la vincita non è toccata a un sistema, ma a una sola persona che deve aver chiesto una schedina da due euro - aveva spiegato Sara Poggi -. Questo significa che si tratta quasi certamente di una persona che non è esperta del gioco e che quindi a maggior ragione non si aspettava di vincere e per di più una cifra simile. Noi abbiamo un desiderio: che il vincitore divida la sua vincita con chi intorno a lui o lei ha veramente bisogno".

"La schedina vincente era da 2 euro, ma non so chi sia l'autore della giocata, e al momento non so neanche quando è stata convalidata - aveva raccontato Marisa -. Ci troviamo al centro di Lodi, ma qui arrivano parecchi avventori da fuori, innanzitutto per il mercato. È incredibile ancora non realizziamo. È un momento bellissimo".