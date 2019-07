Superenalotto, Milano fortunata: centrato il cinque da 20mila euro a Sesto San Giovanni

Quelli di inizio luglio sono stati giorni molto fortunati per i Milanesi, almeno dal punto di vista del lotto. Dopo il "5" che ha assegnato 83mila euro ad un residente nei giorni scorsi, ecco un nuovo "5" a 'premiare' le tasche di un altro giocatore.

Nella serata di sabato 6 luglio è stato centrato un "5" da 20mila euro al Superenalotto, la schedina fortunata è stata giocata in una tabaccheria di via Monfalcone 22 a Sesto San Giovanni. In totale il jackpot record è stato sfiorato da altre tre schedine lombarde giocate a Soresina (Cremona) a Casalmaggiore, sempre in provincia di Cremona, e a Porto Mantovano, in provincia di Mantova.

Cresce il jackpot che nel frattempo vale 184,2 milioni di euro: è il più alto al mondo e il più alto nella storia del gioco. L'ultima maxi vincita (da 177 milioni di euro) era stato centrata il 30 ottobre 2010 con un sistema da 70 quote che era stato giocato in tutta Italia per una vincita pro capite di oltre due milioni e mezzo di euro.

I numeri dell'ultima estrazione di sabato 6 luglio 2019

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 6 12 22 25 29 62

Numero Jolly: 90

Numero Superstar: 43