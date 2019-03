Superluna di primavera: dove ammirarla e quando, 20-21 marzo 2019

Un evento atmosferico eccezionale, da non perdere. La magia del cielo è pronta a sorprendere ancora con la Superluna di primavera: un evento astronomico spettacolare e affascinante.

La Superluna di primavera tra 20 e 21 marzo 2019

Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, ad un mese di distanza dall'ultima, la Superluna illuminerà il cielo regalando a quanti vorranno ammirarla uno spettacolo imperdibile. La Superluna si rifletterà sui palazzi di Milano (nuvole permettendo) creando un'atmosfera mozzafiato.

Una Superluna che darà il benvenuto alla primavera, coincidendo proprio con l'equinozio che cade il 20 marzo alle ore 22:58. Solo poco più tardi la Luna sarà "super".

Quando si verifica la Superluna

La Superluna si verifica infatti quando la Luna è nella sua fase piena in coincidenza con il perigeo, ossia la minima distanza dalla Terra. L'appuntamento con la Superluna, l'ultima dell'anno, è alle 2:43 del 21 marzo. Ma sarà possibile ammirarla anche nelle ore precedenti. Un regalo di primavera assai raro: la coincidenza tra Superluna ed equinozio non si verificava infatti dal 2000. Ora bisognerà attendere il 2030 perchè riaccada. Lo spettacolo della Luna Piena, ancor più quello della “Superluna”, è massimo al suo sorgere, ovvero al calar del Sole, o al tramonto del nostro satellite, ossia all’alba (la Luna Piena brilla in cielo dalla parte opposta rispetto alla nostra stella, sicché essa sorge al tramonto del Sole e tramonta all’alba). “Durante il crepuscolo”, dice l’astrofisico Gianluca Masi, “la luce solare residua consente di ammirare il paesaggio terrestre mentre la Luna piena si alza o cala sull’orizzonte”. “Di notte”, prosegue Masi, “la sua luce è molto intensa, quasi abbagliante, rispetto a quella molto discreta del panorama”.

“Al suo sorgere, la Luna”, aggiunge l’astrofisico Gianluca Masi, “si proietta dietro palazzi ed elementi del paesaggio, generando la sensazione che il suo disco sia più grande, ma è solo un’illusione ottica, dovuta appunto alla presenza nel campo visivo di termini di paragone, tratti dall’ambiente”. “Uno spettacolo particolarmente significativo nell’anno che celebra il 50° Anniversario dello sbarco dell’Apollo 11 sulla Luna”.

Superluna a Milano: dove ammirarla e il meteo

Qualsiasi luogo elevato, in assenza di particolari fonti luminose, va bene. A Milano un buon "terrazzo" è la collinetta di San Siro, raggiungibile a piedi. Il planetario di Milano, nell'occasione, organizza una conferenza sul tema dell'equinozio. Per chi non potesse muoversi da casa, c'è il sito del Virtual Telescope che mostrerà la bellezza della Luna sullo skyline meneghino. Il meteo si preannuncia buono, senza particolari perturbazioni.