Rifiuti, arriveranno i sacchetti col chip per calcolare la Tari sulla base di quelli prodotti

Il Comune di Milano vuole sperimentare un sistema di calcolo della tassa sui rifiuti (Tari) definito "puntuale" e basato su quanto effettivamente si "produce". I primi test, però, non saranno certamente effettauti a breve, si parla di un anno (seconda metà del 2020) perché va definita una soluzione pratica per effettuare i calcoli. La tariffa puntuale dovrebbe rappresentare una spinta ulteriore verso l'aumento della quota differenziata della raccolta dei rifiuti, che già oggi a Milano è superiore al 60% dei rifiuti prodotti.

Secondo le prime indiscrezioni, i tecnici di A2A a cui è stata effettuata la ricerca si starebbero concentrando su sacchetti "smart" con, ad esempio, un codice a barre. Una soluzione tecnica che permetterebbe di calcolare il numero di sacchetti prodotti dal condominio per "penalizzare" i comprensori che ne gettano in numero maggiore (rapportato ai residenti, ovviamente). L'idea è quella di fare pagare di più ai meno "virtuosi" per indurli a differenziare e riusare.

Rifiuti: differenziata al 66% a Milano

L'altra possibile soluzione è quella di dotare i cassonetti di raccolta di un chip che possa leggere una carta magnetica. La raccolta differenziata a Milano "vale" quasi un milione di tonnellate e rappresenta il 66% del totale, con una crescita notevole in dieci anni. A crescere nella differenziazione è stata soprattutto la frazione organica (+66%), che rappresenta un terzo della raccolta differenziata a Milano, ma anche la plastica (+49%) e il materiale elettrico (+40%).