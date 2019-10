Milano secondo i bambini: solo auto elettriche, nessun tabaccaio, tanti parchi

Una Milano senza tabaccai e distributori di benzina, perché il fumo fa male e le auto devono essere elettriche per non inquinare, ma con tanti negozi e hamburgerie, ricca di spazi verdi e campi da calcio e da basket, casette più piccole ma in numero sufficiente per tutti, affiancate ai simboli della città vecchi e nuovi, il Duomo e i grattacieli di City Life.

Sognare ogni tanto fa bene, e farlo insieme ai desideri dei bambini (vedere la città con i loro occhi) può fare ancora meglio. Sono i cittadini del futuro a "disegnare" una Milano vivibile e a misura di abitanti (grandi e piccoli). E il sindaco di Milano, insieme all'assessora all'educazione Laura Galimberti, incontrerà lunedì 28 ottobre gli "urbanisti in erba" della quarta classe della scuola primaria Faes di via Amadeo, che nei loro temi (scritti l'anno scorso per un progetto voluto dalla loro insegnante) hanno "ripensato" Milano.

Il progetto di classe non è finito con i temi, ma è proseguito con la realizzazione di un plastico che rappresenta la città "ideale" per i bambini. Il coinvolgimento del sindaco è partito quando l'insegnante ha inviato a Sala i temi degli alunni e il sindaco ne è rimasto colpito. Di qui l'organizzazione dell'incontro: i bambini spiegheranno a Sala e a Galimberti come vorrebbero che fosse la Milano di domani.