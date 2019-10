Maltempo a Milano, tornano piogge e temporali: Lambro e Seveso osservati speciali

Ancora pioggia. E il maltempo torna a spaventare Milano e provincia. Dopo le precipitazioni che hanno imperversato tra la sera di domenica e la giornata di lunedì, nella giornata di giovedì 24 ottobre sarà in vigore un'allerta meteo proclamata dalla protezione civile di regione Lombardia per "temporali forti" "rischio idraulico" e "vento forte".

La comunicazione della regione prevede un livello di "criticità ordinaria", codice giallo, con un livello medio di rischio. L'allerta per i temporali e rischio idraulico entrerà in vigore dalle 9 mentre quella per vento forte dalla mezzanotte.

Le previsioni meteorologiche

Il riavvicinamento verso il Mediterraneo di una struttura depressionaria, attualmente centrata sulla Penisola Iberica, tenderà a convogliare gradualmente dal pomeriggio mercoledì 23/10 e in particolare nella giornata di giovedì 24/10 un flusso umido: dai quadranti meridionali in quota, dai quadranti orientali nei bassi strati.

Fin dalle prime ore di giovedì 24/10 precipitazioni a partire dai settori occidentali. Da metà mattina a metà pomeriggio precipitazioni in risalita da sud e in estensione a gran parte della regione. Precipitazioni in attenuazione e in graduale esaurimento dalla serata. Le precipitazioni risulteranno in parte anche a carattere di rovescio e temporale, con la formazione di linee temporalesche sud-nord, che potranno formarsi in particolare nella seconda parte della giornata di giovedì 24/10 e interessare parte di Appennino e dei settori centro-occidentali di pianura e di Prealpi: in queste fasi pertanto non sono escluse cumulate localmente abbondanti.

Venti moderati o forti da sud in montagna (velocità medie orarie tra 700 metri e i 1500 metri circa mediamente comprese tra 15 e 35 km/h, dove i valori più elevati fanno riferimento ai settori occidentali della regione), moderati da est in pianura (velocità medie orarie mediamente comprese tra 15 e 30 km/h). Per venerdì 25/10, residue precipitazioni fino alle prime ore del mattino, quindi assenti.

Sorvegliati Seveso e Lambro

Il Comune ha già disposto l’attivazione del Centro operativo comunale per il rischio di intensi temporali.

"Con l’allerta meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di Protezione civile e delle pattuglie della Polizia locale. Anche la squadra del Servizio idrico Mm - ha concluso il comune - sarà pronta a intervenire in caso di necessità".