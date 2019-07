Temporali e forte vento in provincia di Milano, crolla albero, sfiorata tragedia

Temporali forti hanno colpito il Milanese lunedì 1 luglio 2019, come da previsioni della Protezione civile, soprattutto nella zona Nord-Ovest ed Est. Forti raffiche di vento si sono accompagnate a violenti scrosci d'acqua. All'interno del mercato ittico in via Lombroso un albero è crollato a pochi metri da un furgone: diverse erano le auto che stavano passando. Si è evitata la tragedia per un soffio. Medesima sitazione in zona Est, in particolare a Segrate: anche qui si segnalano interventi dei vigili del fuoco per togliere arbusti e alberi crollati a causa delle forti raffiche oltre i 50 km/h. Un altro albero, poi, è crollato nei pressi di Melzo.

Video: albero crolla rischiando la tragedia

Malpensa e Linate colpite dal temporale

La perturbazione si è rapidamente spostata anche nei pressi di Malpensa e Linate, causando qualche ritardo e stand-by all'atterraggio per diversi volti.

Le previsioni

Tra lunedì e giovedì - scrive 3Bmeteo.it - le regioni settentrionali saranno interessate dal passaggio di temporali, associati al transito di correnti fresche e instabili relative al vortice sulla Scandinavia. I fenomeni dato il contrasto termico con le correnti nord africane ancora ben presenti poco più a sud potrebbero risultare forti e accompagnati da grandine e interessare oltre alle zone Alpine e prealpine anche i settori pedemontani e di pianura, con maggiore probabilità a nord del Po ma localmente anche sotto.

Nella notte Seveso e Lambro monitorati

Nella notte tra 01/07 e 02/07, spiega la protezione civile, saranno possibili residui temporali, localmente anche di forte intensità, sulle zone alpine, prealpine e pedemontane. Nel pomeriggio del 02/07 la riattivazione dei fenomeni temporaleschi nelle stesse aree, che saranno possibili, anche se meno probabili, sulle restanti zone della regione.

Proprio per l'allerta meteo, il comune di Milano ha annunciato l'attivazione del centro operativo comunale dalle ore 12 presso il centro di via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.

Dalla stessa ora scatterà il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso - a Cesano Maderno e in via Valfurva a Milano - e del Lambro e l'allertamento delle squadre di protezione civile e dei tecnici del servizio idrico di Mm.