Rischio di forti temporali a Milano per sabato 27 luglio. Allarme per Seveso e Lambro

Allerta meteo per possibili forti temporali nella giornata di sabato 27 luglio a Milano. Il Centro operativo comunale si attiverà allo scopo a partire da mezzogiorno. L'allerta è stato diramato dalla protezione civile di Regione Lombardia, e per quanto riguarda i temporali vale per tutta la Regione.

Le previsioni meteo, per sabato, parlano di nubi sparse in mattinata e poi di elevato rischio di temporali forti a partire dall'ora di pranzo, anche con rischio di grandine.

A Milano partirà anche il monitoraggio usuale dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro, con l'attivazione delle squadre della protezione civile e delle pattuglie di polizia locale. Pronta all'intervento anche la squadra del servizio idrico di MM.