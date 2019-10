"Temperature sopra le media": rimandata l'accensione dei riscaldamenti in scuole e uffici

"Le temperature continuano a mantenersi sopra i livelli medi stagionali e per questo il Comune ha procrastinato l'avvio della stagione termica 2019". Ad annunciarlo è proprio palazzo Marino, che ha così spiegato il ritardo - voluto - nell'accensione dei caloriferi nei palazzi comunali.

"Il calendario dell'avvio dei riscaldamenti prevede l'accensione delle caldaie di scuole primarie e secondarie di primo grado e delle case popolari il prossimo lunedì 21 ottobre. Per quanto riguarda l'accensione degli impianti negli uffici pubblici comunali l'avvio è invece previsto per la settimana successiva, lunedì 28 ottobre", ha chiarito ancora il comune. Eccezione per nidi e materne, in cui gli impianti di riscaldamento sono già stati accesi martedì scorso.

"Da diversi anni le temperature in città hanno cominciato a salire di qualche grado - dichiara Marco Granelli, assessore ai Lavori pubblici -. È giusto adeguare l'accensione degli impianti di riscaldamento per contenere le emissioni inquinanti ed evitare sprechi di energia. Ci auguriamo che anche cittadini e imprese ci pensino prima di accendere le loro caldaie e regolare i termostati degli impianti privati".

Lo stesso sindaco Beppe Sala nei giorni scorsi aveva invitato i cittadini a non accendere ancora i termosifoni. Il primo cittadino aveva definito "anacronistica" l'abitudine di azionare i riscaldamenti a partire dal 15 ottobre, data prevista dai regolamenti.