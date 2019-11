Test della vista e occhiali gratis per 500 cittadini in difficoltà: l'iniziativa del Municipio 9

Test della vista e occhiali gratis per chi si trova in difficoltà economica. È l'iniziativa Uniforyoureyes, che fino al 30 settembre 2020 permetterà a circa 500 cittadini residenti nel Municipio 9 di usufruire di esami completi per individuare e correggere eventuali difetti visivi.

A proporre la possibilità di effetuare test visivi a costo zero Distretto Bicocca, il network costituito nel 2016 da diverse realtà del territorio, che ha firmato un accordo coinvolgendo il Centro di ricerca in Ottica e Optometria dell’Università di Milano-Bicocca (Comib), il Municipio 9, Coop Lombardia, l’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Lions Club Milano Brera, Thema Optical, BBGR Italia – Galileo e l’istituto professionale IIS G.Galilei - R.Luxemburg in alternanza scuola-lavoro.

Visite e occhiali gratis

I cittadini residenti nel Municipio 9 in particolare stato di fragilità economica potranno usufruire di test della vista, esami oftalmologici più approfonditi nel caso di necessità, e potranno richiedere occhiali su misura per correggere eventuali difetti visivi. La prima giornata di visite sarà giovedì 7 novembre e gli appuntamenti, della durata di 45 minuti l’uno, si svolgeranno all’interno del Centro Comib (Edificio U9, viale dell’Innovazione 10, Milano, primo piano) dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

A tutti sarà garantita la misurazione dei parametri relativi alla funzionalità visiva. A chi risulterà averne bisogno, saranno forniti gratuitamente occhiali, realizzati dalle istituzioni e dalle aziende partner del progetto. A eseguire le visite sarà un optometrista beneficiario di una borsa di studio ad hoc, sotto la cui supervisione potranno effettuare alcune misurazioni anche tirocinanti del corso di laurea in ottica e optometria della Bicocca. In caso di necessità, verranno eseguiti ulteriori esami con la strumentazione disponibile presso il Centro e verrà programmata un’ulteriore visita con un oculista messo a disposizione dall’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Per individuare i possibili beneficiari, il Municipio 9 si rivolgerà ai servizi sociali del Comune di Milano. L’obiettivo è permettere ad almeno 500 cittadini residenti in zona di usufruire del servizio.