Un torneo di beach volley per ricordare Pinuccio, il pompiere morto in un incendio

È in programma per sabato e domenica 29 settembre la seconda edizione del torneo di Beach volley dei vigili del fuoco per ricordare Pinuccio La Vigna, il pompiere volontario morto il 6 aprile del 2018 mentre insieme ai colleghi stava spegnendo un incendio nel capannone della Rykem a San Giuliano Milanese.

La manifestazione si svolgerà nei campi della MC2 di Buccinasco (Milano). Al torneo parteciperà il personale dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Comando di Polizia Locale del Comune di Pieve Emanuele e Buccinasco, della Croce Rossa Italiana – Comitato Area Sud Milanese nonché del personale dell'Agenzia delle Entrate dove lavorava Pinuccio La Vigna.

"Un evento che vogliamo ripetere ogni anno per sempre", hanno dichiarato il Direttore Regionale per la Lombardia dei vigili del fuoco Dante Pellicano e il Comandante Provinciale di Milano Carlo Dall'Oppio durante la conferenza stampa di presentazione in via Messina.