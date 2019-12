Milano, la Torre Branca si tinge di rosa per Natale: l'installazione sarà gratuita. Le info

La torre Branca per Natale si tinge di rosa con oltre 300 sorgenti LED che daranno vita a un'installazione interattiva sviluppata in verticale che avrà come ingresso a terra un portale luminoso ricreato sulla "O" coronata simbolo del marchio Pandora, sponsor dell'intervento luminoso.

Torre Breda per Natale: aperture gratuite

Il percorso proseguirà con un wall interattivo mentre l'ascensore accompagnerà i visitatori ad oltre 100 metri sopra la città: qui gli ospiti troveranno ad attenderli "Infinity mirror room" frutto della programmazione digitale realizzata da Expect Nothing Studio e dell'allestimento scenico pensato da Paola Salvi. Ai piedi della torre i visitatori con un solo gesto potranno ccendere una stella: semplicemente premendo un bottone potranno illuminare la torre con effetti speciali.

La torre sarà aperta al pubblico gratuitamente il 12 e il 13 dicembre dalle 14 alle 23 e il 14 e il 15 dicembre dalle 10 alle 23. Inoltre ogni giorno alle 19 la Torre si animerà con una coreografia luminosa.