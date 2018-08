Porta Nuova, ecco come sarà la nuova Torre Unipol. Le immagini

È tutto pronto per della Torre Unipol Sai, il nuovo grattacielo di Porta Nuova (tra via Melchiorre Gioia e via Fratelli Castiglioni) che costituirà il quartier generale del gruppo assicurativo. L'edificio, dalla forma iconicamente cilindrica, sarà alto 120 metri, avrà una superficie di 31mila mq, ospiterà spazi commerciali e uffici, e includerà diversi giardini pensili.

La Torre, progettata dallo studio Mario Cucinella Architects, è quindi pronta per salire. Lo scrive UrbanFile, che specifica anche come nell'arco di pochi giorni verrà ultimata la palificazione delle fondamenta e come la prossima primavera poi, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, dovrebbero iniziare i primi interventi preparativi per l'edificazione vera e propria del grattacielo.

L'innovativo edificio, la cui caratteristica principale sarà l'ecosostenibilità, dovrebbe essere terminato nel 2020. La sua peculiare forma a "x", che ricorda un nido, si svilupperà attraverso un reticolo di forme romboidali e ospiterà nel suo centro un foro al quale si affacceranno tutti i giardini pensili dei suoi 23 piani. La torre, che sorgerà nell'area dove un tempo era prevista la costruzione, poi cancellata, dell'Hotel Gilli, includerà anche un auditorium e una serra-giardino panoramica, che verranno realizzati utilizzando vetro, legno e acciaio.