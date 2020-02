Milano, dopo il Bosco Verticale ecco il "bosco mobile": il tram che porta in giro la primavera

Piante ed erba dalle ruote al pantografo: un Bosco Verticale su rotaia. È una sorta di giardino in movimento il tram sponsorizzato Ikea che circolerà per le strade del centro di Milano fino al 23 febbraio. Il mezzo, una vettura della serie 1500 (un "Carrelli"), è stato modificato anche all'interno dove è stato installato un pavimento damascato e poi arredato con lampade, specchi, tende e anche alcune piante.

Una vera e propria installazione creata dal colosso svedese per il lancio delle nuove collezioni primaverili che sbarcheranno a giorni negli store della catena.

Milano, percorsi e orari del tram Ikea

Il tram sarà in servizio tutti i giorni fino al 23 febbraio dalle 11.45 alle 20.15; percorrerà solo un percorso nel cuore di Milano: via Cantù, via Orefici, via Broletto, via Cusani, via Ricasoli e piazza Castello. Successivamente si sposterà dal Foro Bonaparte, via Tivoli, via Mercato, via Ponte Vetero, via Broletto, via Orefici e infine via Cantù.

Maxicoda davanti all'Ikea: tutti in fila per per i pezzi disegnati da Virgil Abloh

A Novembre l'Ikea di Carugate era stata letteralmente presa d'assalto da giovani clienti che, in alcuni casi, si erano accampati fuori dal negozio con tende. Il motivo? Volevano accaparrarsi un pezzo della collezione Markerad, 15 pezzi firmati dal designer di culto Virgil Abloh per la catena svedese.

Si trattava di una esclusiva linea di orologi, specchi,t appeti e altri elementi d'arredo che erano offerti in anteprima in alcune città e poi venduti online. Pezzi che erano andati a ruba e il cui valore era aumentato a dismisura per l'effetto del re-selling.