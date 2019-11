Spettacolare tramonto a Milano, cielo arancione e social invasi dalle fotografie

Splendido tramonto sul cielo di Milano nella serata di martedì 12 novembre 2019: il cielo infuocato disegnava nuvole spettacolari e i milanesi hanno scattato molte fotografie per poi pubblicarle sui social network, Instagram e Facebook su tutti, accompagnandole a commenti pieni di meraviglia e stupore.

Il tramonto bellissimo di Milano

Non è la prima volta che Milano regala l'emozione di tramonti che lasciano a bocca aperta: del tramonto arancione, davvero unico a qualcosa di molto simile ma altrettanto bello. A settembre, di recente, una serata ha regalato un cielo particolarmente "infuocato". E nel medesimo periodo dello scorso anno, dopo un'uggiosa giornata di pioggia, il cielo regalò emozioni simili: quel giorno ci fu una piccola apertura tra le maglie della fitta perturbazione, bastevole per tingere d'oro lo skyline milanese. Secondo gli esperti, visto lo scirocco, la 'colpa' di questa pennellata era stata della sabbia sahariana con il suo minuscolo pulviscolo. Più prosaicamente un tramonto da ricordare, con quell'atmosfera che sembrava strappata alla sceneggiatura di una pellicola hollywoodiana genere catastrofico.

Il meteo per mercoledì in Lombardia

E la morsa del maltempo non sembra abbandonare la città nelle prossime ore. "Durante la notte e primo mattino, sui settori centro occidentali, cielo nuvoloso per nuvolosità medio alta. Schiarite da ovest durante la mattinata. Cielo molto nuvoloso con associate deboli precipitazioni e riduzioni di visibilità per foschie, sulle aree centro-orientali. Graduale cessazione dei fenomeni dalla tarda mattinata con schiarite via via più estese, durante la seconda parte della giornata", sono le previsioni del Cml, Centro meteo lombardo per mercoledì 13 novembre.