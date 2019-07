Condizionatori vecchi e rischio vagoni bollenti per i pendolari: Trenord cancella 18 treni

Niente aria condizionata, niente treni. Trenord ha deciso di cancellare diciotto corse previste per martedì 2 luglio per una serie di interventi straordinari sui vagoni più vecchi.

Ad annunciarlo è stata la stessa azienda che gestisce i convogli regionali. "Il giorno 2 luglio 2019 - si legge sul sito ufficiale - per assicurare manutenzione straordinaria delle carrozze dotate dei sistemi di condizionamento più vetusti, che potrebbero non funzionare adeguatamente o andare in blocco a causa delle eccezionali temperature di questi giorni, Trenord ha predisposto la rimodulazione d'alcune corse".

I treni cancellati da Trenord:

- 10428 (MILANO PORTA GARIBALDI 20:49 - ARONA 21:55)

- 10435 (ARONA 22:06 - MILANO PORTA GARIBALDI 23:11)

- 5326 (MILANO PORTA GARIBALDI 18:02 - VARESE 18:55)

- 25083 (COMO S.GIOVANNI 21:49 - MILANO PORTA GARIBALDI 22:51)

- 25082 (MILANO PORTA GARIBALDI 22:09 - COMO S.GIOVANNI 23:11)

- 4929 (BERGAMO 18:26 - BRESCIA 19:38)

- 4934 (BRESCIA 19:57 - BERGAMO 20:54)

- 10800 (BERGAMO 06:30 - MILANO PORTA GARIBALDI 07:33)

- 10812 (BERGAMO 18:30 - MILANO PORTA GARIBALDI 19:33)

- 10803 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:22 - BERGAMO 08:23)

- 10807 (MILANO PORTA GARIBALDI 16:22 - BERGAMO 17:25)

- 20412 (CODOGNO 07:41 - MILANO GRECO PIRELLI 08:50)

- 20414 (PIACENZA 08:09 - MILANO GRECO PIRELLI 09:20)

- 20421 (MILANO GRECO PIRELLI 17:10 - PIACENZA 18:29)

- 20427 (MILANO GRECO PIRELLI 18:10 - PIACENZA 19:29)

- 10880 (MILANO PORTA GARIBALDI 20:22 - LECCO 21:23)

- 10887 (LECCO 21:37 - MILANO PORTA GARIBALDI 22:38)

- 5326 (MILANO PORTA GARIBALDI 18:02 - VARESE 18:55)