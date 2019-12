Guasto elettrico a Milano Porta Garibaldi: 13 linee bloccate, treni cancellati e in ritardo

Treni cancellati e in ritardo nella mattinata di martedì 24 dicembre a causa di un doppio guasto all'impianto elettrico nella stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi. Pesanti i disagi per i passeggeri provenienti da e diretti a Malpensa, Novara, Como, Varese, Lecco e Bergamo. La circolazione di 13 linee ferroviaria risulta bloccata.

"Si informano i signori clienti - si legge sul sito di Trenord - che questa mattina, dalle ore 5:30 circa, la circolazione ferroviaria di alcune direttrici è risultata difficoltosa per via di due importanti guasti che si sono verificati all'interno dei nodi ferroviari di Milano. Nella stazione di Milano Porta Garibaldi inizialmente si è verificata la mancanza di tensione della linea elettrica di Rfi a cui è seguito, come conseguenza, un guasto agli apparati elettrici del treno 24906. Mentre i tecnici erano ancora impegnati nella soluzione di entrambi i guasti, il treno 2162, per cause ancora da accertare, ha agganciato i cavi elettrici in maniera anomala".

I ritardi dei convogli arrivano fino a 50 minuti; molte le corse soppresse. Per offrire un'alternativa ai viaggiatori sono state predisposte fermate straordinarie per i treni diretti a Milano Centrale. "I viaggiatori possono utilizzare i treni del passante ferroviario, regolarmente funzionante e non interessato dai guasti in corso, per by-passare i tratti interrotti", consiglia Trenord, avvisando che "i tecnici sono impegnati nella soluzione di entrampi i guasti".

Le linee ferroviarie bloccate

Alle 11 del mattino risultano bloccate o con gravi criticità le seguenti direttrici.

Saronno - Seregno - Milano - Albairate

Domodossola - Gallarate - Milano

Porto Ceresio - Varese - Gallarate - Milano

Luino - Gallarate - Milano

Chiasso - Como - Seregno - Milano

Lecco - Molteno - Monza - Milano

Bergamo - Carnate - Milano

Bergamo - Pioltello - Milano

Verona - Brescia - Treviglio - Milano

Piacenza - Lodi - Milano

Stradella - Pavia - Milano

Malpensa - Milano Centrale

Lecco - Carnate - Milano.