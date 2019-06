Come arrivare alla festa di Radio Deejay con Trenord

Con Trenord a “Party like a Deejay” sabato 22 giugno a MIND-Milano Innovation District nell’Area Expo: per la festa di compleanno di Radio Deejay l’azienda ferroviaria propone un biglietto speciale andata/ritorno a 4,40 euro per raggiungere in treno l’evento da Milano e corse notturne straordinarie per il rientro dopo i concerti.

Il biglietto speciale Trenord per “Party like a Deejay”

Alla festa di Radio Deejay senza mettersi alla guida, per un viaggio ecologico senza problemi di parcheggio: il biglietto speciale di Trenord comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione di Milano a Rho Fiera, a pochi passi da MIND-Area Expo, e il ritorno su una delle corse straordinarie organizzate per il festival o sui treni già previsti dall’orario regolare.

Il biglietto speciale andata/ritorno si acquista online sull’e-Store Trenord.

I treni straordinari notturni per il rientro dopo i concerti

Per “Party like a Deejay” Trenord ha istituito corse straordinarie sulle linee S11, S5 e S6 per il rientro, a Milano e in altre stazioni lombarde.

· Linea S11-Chiasso-Como-Milano: le corse aggiuntive effettuano la tratta Rho-Monza e viceversa e le fermate intermedie di Rho Fiera, Milano Certosa, Milano Villapizzone, Milano Porta Garibaldi, Milano Greco Pirelli e Sesto San Giovanni:

Da Rho a Monza

Rho 23:43-Rho Fiera 23:51-Milano Porta Garibaldi 00:07-Monza 0:26

Rho 00:13-Rho Fiera 00:21-Milano Porta Garibaldi 00:37-Monza 0:56

Rho 0:43-Rho Fiera 00:51-Milano Porta Garibaldi 1:07-Monza 1:26

Rho 1:13-Rho Fiera 1:21-Milano Porta Garibaldi 1:37-Monza 1:56

Da Monza a Rho

Monza 23:02-Milano Porta Garibaldi 23:23-Rho Fiera 23:40-Rho 23:47

Monza 23:32-Milano Porta Garibaldi 23:53-Rho Fiera 00:10-Rho 00:17

Monza 00:09-Milano Porta Garibaldi 00:32-Rho Fiera 00:53-Rho 1:00

· Linee S5-Varese-Milano-Treviglio e S6-Novara-Milano-Treviglio: effettuano le fermate nelle stazioni del Passante ferroviario di Milano Forlanini, P.ta Vittoria, Dateo, P.ta Venezia, Repubblica, P.ta Garibaldi, Lancetti, Villapizzone e Certosa:

Linea S5

Gallarate 0:09-Rho Fiera 0:43-Pioltello Limito 1:22

Pioltello Limito 0:38-Rho Fiera 1:17-Varese FS 2:17

Rho 0:54-Rho Fiera 0:58-Milano Porta Garibaldi 1:12

Linea S6

Novara FS 23:48-Rho Fiera 0:28-Treviglio 1:35

Pioltello Limito 0:23-Rho Fiera 1:02-Novara FS 1:42

I treni straordinari si aggiungono alle corse che da orario collegano la stazione di Rho Fiera con Milano e con Varese, Gallarate, Novara, Treviglio, Pioltello.