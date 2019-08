M4 metro linea blu, si testano i treni: "Milano-Linate in 13 minuti, nessuna città al mondo è così"

Venerdì sono iniziati i test sul primo treno della Linea Blu, la M4, la nuova metropolitana di Milano, che parte da Linate.

Quando sarà finita la M4

Il sindaco Beppe Sala, in una nota, ha dato le tempistiche aggiornate: "Questo il timing di apertura: primavera 2021 fino a Forlanini, entro fine 2022 si arriva a San Babila ed entro l’estate 2023 si apre tutta la linea".

Il primo cittadino, poi, ha ricordato come la città sia connessa allo scalo "in soli 13 minuti". "Non conosco nessuna città al mondo dove il City Airport è collegato alla città in così poco tempo", ha chiosato con soddisfazione Sala.