Treni in ritardo fino a 72 minuti e sovraffollati: ancora un lunedì per i pendolari di Trenord

Circolazione letteralmente in tilt sulle linee Trenord nella mattinata di lunedì 21 ottobre. I motivi? I più disparati: guasti ai treni, guasti agli impianti, soste prolungate per dar la precedenza a un altro treno, prolungati tempi per la preparazione dei convogli, riduzione della velocità dovuta al maltempo. I disagi hanno interessato venti linee di Trenord. E a farne le spese sono stati i pendolari che oltre a fare i conti con i ritardi (fino a 72 minuti) hanno viaggiato in carrozze sovraffollate.

Il tabellone dei ritardi a Garibaldi

Tutti i treni in ritardo

Novara-Milano-Treviglio

Il treno 10610 (TREVIGLIO 07:25 - NOVARA 09:12) viaggia con 15 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Il treno 24120 (ALBAIRATE 09:38 - SARONNO 11:24) oggi partirà dalla stazione di MILANO GRECO PIRELLI alle ore 10:33. Il treno 24112 (ALBAIRATE 07:38 - SARONNO 09:24) viaggia con 16 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, per le quali si è reso necessario una riduzione della velocità. Aggiornamento: il treno 24113 (SARONNO 07:35 - ALBAIRATE 09:22) oggi non sarà effettuato per guasto al treno.

Domodossola-Gallarate-Milano

Il treno 2144 (MILANO CENTRALE 08:29 - DOMODOSSOLA 10:09) viaggia con 14 minuti di ritardo perchè è stato necessario attendere il completamento di una manovra in stazione. Il treno 2145 (DOMODOSSOLA 06:49 - MILANO CENTRALE 08:35) viaggia con 18 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Bellinzona-Chiasso-Como-Milano Centrale

Il treno 25028 (MILANO P. GARIBALDI 08:39 - CHIASSO 09:47) viaggia con 26 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea. Il treno 25508 (MILANO CENTRALE 08:10 - CHIASSO 08:52) viaggia con 22 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, per le quali si è reso necessario una riduzione della velocità. Il treno 25513 (COMO S.GIOVANNI 08:57 - MILANO CENTRALE 09:35) oggi non sarà effettuato. Il treno 25235 (COMO S.GIOVANNI 09:49 - RHO 11:17) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 11:03 per guasto al treno. Il treno 25227 (CHIASSO 07:38 - RHO 09:17) è partito dalla stazione di COMO S.GIOVANNI , a causa dell'eccessivo ritardo accumulato dal treno corrispondente. Sta viaggiando con 14 minuti di ritardo.

Tirano-Sondrio-Lecco-Milano

Il treno 2550 (MILANO CENTRALE 06:20 - TIRANO 08:52) viaggia con 38 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, per le quali si è reso necessario una riduzione della velocità. Il treno 2557 (TIRANO 06:12 - MILANO CENTRALE 08:38) sta viaggiando con 21 minuti di ritardo a causa di un guasto alla linea rilevato dai sistemi di sicurezza del treno.

Bergamo-Pioltello-Milano

Il treno 2606 (BERGAMO 07:32 - MILANO CENTRALE 08:30) viaggia con 37 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, per le quali si è reso necessario una riduzione della velocità. Il treno 10802 (BERGAMO 07:16 - MILANO P. GARIBALDI 08:19) è partito e viaggia con 36 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Cremona-Treviglio

Il treno 10455 (TREVIGLIO 08:07 - CREMONA 09:19) viaggia con 20 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa.

Alessandria-Voghera-Pavia-Milano

Il treno 2164 (TORTONA 08:18 - MILANO CENTRALE 09:30) viaggia con 18 minuti di ritardo per un guasto temporaneo agli impianti di circolazione nella stazione di PAVIA. Il treno 3961 (MILANO CENTRALE 08:25 - ALESSANDRIA 09:49) viaggia con 18 minuti di ritardo per le ripercussioni dei danni provocati dal maltempo. Il treno 23115 (GARBAGNATE MILANESE 08:08 - PAVIA 09:21) viaggia con 19 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice. Il treno 23111 (GARBAGNATE MILANESE 07:38 - PAVIA 08:51) viaggia con 21 minuti di ritardo per le ripercussioni dei danni provocati dal maltempo.

Stradella-Pavia-Milano

Il treno 23115 (GARBAGNATE MILANESE 08:08 - PAVIA 09:21) viaggia con 19 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice. Il treno 23111 (GARBAGNATE MILANESE 07:38 - PAVIA 08:51) viaggia con 21 minuti di ritardo per le ripercussioni dei danni provocati dal maltempo. A causa dei danni causati dal maltempo all'infrastruttura ferroviaria, sono previsti ritardi fino a circa 20 minuti. I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della regolare circolazione.

Laveno-Varese-Saronno-Milano

Il treno 2015 (MILANO CADORNA 07:09 - LAVENO MOMBELLO FN 08:53) viaggia con 22 minuti di ritardo. Oggi effettua la fermata straordinaria di GAVIRATE-VERBANO. Il treno 12021 (MILANO CADORNA 08:09 - VARESE NORD 09:10) viaggia con 22 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, per le quali si è reso necessario una riduzione della velocità. Il treno 10017 (MILANO CADORNA 07:39 - VARESE NORD 08:40) viaggia con 28 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, per le quali si è reso necessario una riduzione della velocità. Il treno corrispondente 2030 (LAVENO MOMBELLO FN 08:08 - MILANO CADORNA 09:51) oggi parte dalla stazione di VARESE NORD alle ore 8:50. A causa dei danni causati dal maltempo all'infrastruttura ferroviaria, nella stazione di TRADATE ABBIATE GUAZZONE sono previsti ritardi fino a circa 50 minuti. I tecnici di FERROVIENORD sono al lavoro per consentire il ripristino della regolare circolazione.

Como-Saronno-Milano

Il treno 126 (COMO NORD LAGO 08:16 - MILANO CADORNA 09:17) viaggia con 20 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, per le quali si è reso necessario una riduzione della velocità. Il treno 1128 (COMO NORD LAGO 08:35 - MILANO CADORNA 09:30) oggi non sarà effettuato. Il treno 2119 (MILANO CADORNA 08:00 - COMO NORD LAGO 08:55) oggi effettuerà tutte le fermate tra SARONNO e COMO LAGO. Da SARONNO A COMO LAGO avrà nuova numerazione, diventerà 2121. Il treno 2132 (COMO NORD LAGO 09:35 - MILANO CADORNA 10:30) oggi non sarà effettuato a causa delle avverse condizioni meteo. I clienti diretti a MILANO CADORNA possono utilizzare il treno 2134 (COMO NORD LAGO 09:46 - MILANO CADORNA 10:47). Il treno 117 (MILANO CADORNA 07:43 - COMO NORD LAGO 08:44) viaggia con 26 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, per le quali si è reso necessario una riduzione della velocità.

Novara-Saronno-Milano

Il treno 223 (MILANO CADORNA 08:47 - NOVARA NORD 09:49) viaggia con 25 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, per le quali si è reso necessario una riduzione della velocità.

Asso-Seveso-Milano

Malpensa-Milano Centrale

Il treno 24918 (MILANO CENTRALE 08:25 - MALPENSA AEROPORTO T2 09:22) viaggia con 15 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Malpensa-Milano Cadorna

Il treno 328 (MALPENSA AEROPORTO T2 08:50 - MILANO CADORNA 09:33) oggi non sarà effettuato.

Saronno-Milano-Lodi

Il treno 23216 (LODI 07:23 - SARONNO 08:52) viaggia con 15 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Mariano/Camnago-Seveso-Milano

Il treno 20213 (SEVESO 08:42 - MILANO ROGOREDO 09:37) viaggia con 15 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice. Il treno 20208 (MILANO ROGOREDO 08:53 - MEDA 09:53) viaggia con 16 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno. Il treno 20215 (SEVESO 09:12 - MILANO ROGOREDO 10:07) oggi partirà dalla stazione di CORMANO-CUSANO alle ore 09:30. Il treno 723 (MILANO CADORNA 08:23 - CAMNAGO-LENTATE 09:05) viaggia con 20 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, per le quali si è reso necessario una riduzione della velocità. Il treno 20204 (MILANO ROGOREDO 07:53 - SEVESO 08:48) viaggia con 27 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, per le quali si è reso necessario una riduzione della velocità. Il treno 20211 (MARIANO COMENSE 07:59 - MILANO ROGOREDO 09:07) è partito dalla stazione di MEDA e viaggia con 16 minuti di ritardo. Si informa che il treno 628 (ASSO 08:33 - MILANO CADORNA 09:52) oggi partirà dalla stazione di ERBA alle ore 8:46. Previsto un autobus di rinforzo per la tratta CANZO ASSO (partenza ore 8:33) - SEVESO. Si invitano i clienti a verificare i luoghi di fermata per ogni stazione del percorso consultando la pagina www.trenord.it/it/circolazione-e-linee/bus-sostitutivi.aspx

Treviglio-Milano-Varese

Il treno 23018 (TREVIGLIO 09:10 - VARESE 11:17) oggi non sarà effettuato. Il treno 23039 (VARESE 11:43 - TREVIGLIO 13:50) oggi non sarà effettuato. Il treno 10610 (TREVIGLIO 07:25 - NOVARA 09:12) viaggia con 15 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice. Il treno 23015 (VARESE 07:13 - TREVIGLIO 09:20) viaggia con 72 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea. Possibili ritardi fino a circa 50 minuti, limitazioni e variazioni a causa di un guasto agli impianti, di competenza RFI, che regolano la circolazione ferroviaria, tra le stazioni di ALBIZZATE SOLBIATE ARNO e di VARESE. I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea. Prestare attenzione agli annunci e ai monitor in stazione.

Milano Rogoredo-Milano Bovisa

Il treno 23115 (GARBAGNATE MILANESE 08:08 - PAVIA 09:21) viaggia con 19 minuti di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice. Il treno 23111 (GARBAGNATE MILANESE 07:38 - PAVIA 08:51) viaggia con 21 minuti di ritardo per le ripercussioni dei danni provocati dal maltempo.