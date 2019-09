Treni in ritardo fino a 37 minuti su 7 linee: mattinata da incubo per i pendolari delle linee Trenord

Ritardi fino a 37 minuti, treni cancellati o guasti. È stata una mattinata da incubo per i pendolari che utilizzano le linee Trenord per raggiungere Milano quella di martedì 10 settembre. I disservizi, come riportato sul portale dell'azienda, hanno interessato sette direttrici.

Tutti i treni in ritardo

Treviglio-Milano-Varese

Il treno 23018 (Treviglio 09:10 - Varese 11:17) è previsto in partenza con circa 15 minuti di ritardo.

Il treno 23015 (Varese 07:13 - Treviglio 09:20) viaggia con 13 minuti di ritardo, in seguito ad un intervento del soccorso sanitario a bordo di un altro treno della linea che ha rallentato la circolazione.

Aggiornamento: il treno 23013 (Varese 06:43 - Treviglio 08:50) è rimasto fermo nella stazione di Rho Fiera Expo Milano 2015 in seguito ad un intervento del soccorso sanitario a bordo treno. Sta viaggiando con 37 minuti di ritardo.

Novara-Milano-Treviglio

Il treno 10619 (Novara 07:48 - Pioltello Limito 09:07) viaggia con 13 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo che ha rallentato la circolazione ferroviaria di tutta la direttrice.

Il treno 10615 (Novara 07:18 - Treviglio 09:05) viaggia con 14 minuti di ritardo, in seguito ad un intervento del soccorso sanitario a bordo di un altro treno della linea che ha rallentato la circolazione.

Bellinzona-Chiasso-Como-Milano Centrale

Il treno 25028 (Milano Porta Garibaldi 8:39 - Chiasso 9:47) viaggia con 11 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno.

Tirano-Sondrio-Lecco-Milano

Il treno 2552 (Milano Centrale 07:20 - Tirano 09:52) viaggia con 13 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione nella stazione di LECCO, è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice.

Bergamo-Pioltello-Milano

Il treno 2605 (Milano Centrale 07:05 - Bergamo 07:53) e il treno corrispondente 2610 (Bergamo 09:02 - Milano Centrale 09:50) oggi non saranno effettuati per un guasto al treno non risolvibile in tempi brevi.

Alessandria-Voghera-Pavia-Milano

Il treno 10580 (Piacenza 07:27 - Milano Greco Pirelli 09:14) oggi terminerà il viaggio nella stazione di Pavia.

I clienti diretti a Milano/ Milano Rogoredo possono utilizzare i treni seguenti

S13 23112 (Pavia 08:39 - Milano Bovisa 09:35)

2164 (Tortona 08:18 - Milano Centrale 09:30)

Primo treno utile da Milano Lambrate per Milano Greco Pirelli l'S9 24116 (Albairate 08:38 - Saronno 10:24)

Asso-Seveso-Milano

Il treno 2626 (Asso 08:03 - Milano Cadorna 09:22) viaggia con 13 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Malpensa-Milano Centrale

Aggiornamento: il treno 24919 (Malpensa Aeroporto T2 08:07 - Milano Centrale 09:05) è rimasto fermo nella stazione di Saronno per un guasto al treno, ora risolto. Sta viaggiando con 26 minuti di ritardo.