Milano, carrozza completamente allagata e al buio. Trenord: "Colpa di un finestrino aperto"

Una carrozza completamente allagata, luci spente e nessun passeggero. È successo nella mattinata di venerdì sul treno 23011 della linea S5 di di Trenord che collega Varese a Milano e Treviglio, convoglio partito alle 6.13 e arrivato a destinazione alle 8.21 (in ritardo di un minuto).

Non è ancora chiaro perché la carrozza si sia allagata, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa di Trenord, interpellato ad MilanoToday, il tutto sarebbe stato causato da un "finestrino lasciato aperto".

Stanchi della situazione in cui versa il servizio di Trenord in questi ultimi mesi — i ritardi e i disagi sono all'ordine del giorno e qualcuno ha persino lanciato uno sciopero dell'abbonamento — i viaggiatori l'hanno presa con ironia sul gruppo Facebook "Comitato pendolari Gallarate Milano". "Non hanno avvertito di portare il costume e ci siamo trovati spiazzati", ha commentato Cristian. "Copiano dalle Navi da crociera", replica Mauro. "Ricorda vagamente una scena del Titanic", chiosa Margherita. Qualcuno, inoltre, avanza ipotesi sulla causa dell'allagamento: "Non è colpa di Trenord! Bensì della civiltà e della gente maleducata che viaggia sui treni.. carrozza vandalizzata con antincendio attivato quasi sicuramente per gente che ha fumato a bordo ...altrimenti una carrozza non si allaga da sola per nulla".