Ai mercatini di Trento con una splendida locomotiva a vapore: i treni speciali da Milano

Per immergersi completamente nella magia del Natale ancor prima di arrivare da Milano ai Mercatini di Trento di quest'anno è possibile prendere un treno d'epoca elettrico a vapore. Ad annunciarlo Fondazione Fs Italiane che ha previsto corse in partenza dal capoluogo lombardo, oltre che da Treviglio, Rovato, Lecco e Brescia. Ad aspettare i viaggiatori carrozze retrò trainate da una locomotiva.

I convogli partiranno l'1 e l'8 dicembre alle 7:50 da Milano Centrale, per poi fermarsi a Milano Lambrate (7:59), Treviglio (8:19), Rovato (8:43), Brescia (8:58), Sommacampagna (9:28) e infine arrivare a Trento (10:25). Il rientro è in programma alle 17:30, con arrivo a Milano alle 20:12. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di dare a tutti l'opportunità di prendere parte agli appuntamenti festivi del Trentino.

Come viaggiare sui treni storici

I biglietti sono in vendita presso Ferrovie Turistiche Italiane, per info e acquisti: trenoblu@ferrovieturistiche.it, 338 857721. Per informazioni e prenotazioni gruppi ed agenzie: e-mail fti@ferrovieturistiche.it, 338 8577210. L’appuntamento con i treni storici è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Fondazione Fs con le Aziende di promozione turistica di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi.

Il biglietto di andata e ritorno è in vendita a 42 euro per adulti e ragazzi dai 12 anni, in seconda classe; per i bimbi da 6 a 12 anni il costo è 20 euro; mentre è gratis per i bambini sotto i sei anni di età.