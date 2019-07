Milano, troppi ciclisti vogliono salire sul treno: deve intervenire la polfer, ritardo di 100 minuti

Troppe bici. E il treno non parte. È successo alla stazione di Milano Garibaldi nella serata di domenica 14 luglio su un convoglio Trenord delle linea S11 delle 22.39 diretto a Como (25084); treno che ha accumulato oltre 100 minuti di ritardo.

I contorni della vicenda non sono chiari, ma secondo quanto ricostruito da MilanoToday sembra che numerosi ciclisti abbiano cercato di salire sul treno nella stazione del passante. Per il momento non è chiaro quanti fossero, ma secondo quanto reso noto da Trenord pare che fossero un numero eccessivo rispetto a quelle che avrebbe potuto trasportare il treno (le regole dell'azienda stabiliscono che possano viaggiare solo 5 bici per vagone). E proprio la loro presenza ha determinato l'intervento della polizia ferroviaria rallentando la marcia del convoglio di un'ora e quaranta minuti.

Il tabellone con il maxi ritardo del treno - Foto Mt

Trenord e il trasporto delle biciclette

Le biciclette, secondo quanto si legge nel regolamento dell'azienda, possono viaggiare sui treni Trenord "solo ed esclusivamente all’interno dei vestiboli o negli appositi spazi laddove disponibili".

"Sui treni su cui non siano presenti specifiche vetture per il trasporto di biciclette, è possibile caricare un massimo di 5 biciclette per carrozza (una per passeggero e comunque di lunghezza non superiore a 2 metri). Nei casi di particolare affollamento (per ridotto numero di posti offerti, ritardi, soppressioni, eventi speciali) è facoltà del personale addetto al controllo limitare l’accesso delle biciclette, anche nell’ipotesi in cui il treno da orario ne preveda il trasporto".