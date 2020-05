Trenord sarà operativa al 100% dal 31 maggio: più treni sulle direttrici principali

La flotta Trenord tornerà a pieno regime entro il 31 maggio. Lo ha detto l'amministratore delegato della società ferroviaria lombarda, Marco Piuri, durante la commissione regionale trasporti che si è svolta nella giornata di giovedì 14 maggio al Pirellone.



Dal 4 maggio l'azienda sta lavorando con il 58% delle corse attive, da lunedì è previsto un aumento al 67% a livello regionale e del 77% sulle linee più frequentate. Mentre dal 31 maggio sarà operativa l'intera flotta, come accadeva prima dell'emergenza coronavirus, "ma con una modalità ripensata all'esigenza di oggi" perché "riproporre in automatico il programma di servizio preesistente non ci consente di rispondere a quanto ci viene richiesto in termini di osservata dei limiti di sicurezza".

L'azienda, più nel dettaglio, ha detto che rafforzerà la composizione dei treni sulle direttrici principali e nelle ore di punta, ma Piuri ha chiarito che "se facciamo questa operazione dobbiamo togliere treni da altre parti, perché non abbiamo una flotta infinita e anzi rimane quella vecchia del 2019". L'azienda ha poi spiegato che alcuni treni saranno utilizzati come "riserve calde": verranno posizionati in punti strategici e utilizzati in caso di disservizi.