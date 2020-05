Un fiore di speranza: tulipani in dono ai soccorritori, che li regalano a chi 'soffre'

Un pensiero per chi è rimasto in prima linea. Un dono per regalare un sorriso a chi pian piano ha perso tutto quello che aveva. "Tulipani italiani", il mega campo di fiori "you pick" di Arese, domenica ha deciso di donare i propri tulipani ai soccorritori dell'associazione Sos Lambrate.

Quest'anno, a causa dell'emergenza Coronavirus, i titolari del campo non hanno potuto aprire e giorno dopo giorno - accanto alla vendita online - hanno spalancato le porte a medici, infermieri ed enti di volontariato per donare i propri fiori.

Domenica è stato il turno delle ragazze e dei ragazzi di Sos Lambrate, che poi a loro volta - con un gesto di cuore - regaleranno i tulipani. "Siamo stati nel meraviglioso campo di Tulipani italiani, il quale ci ha donato degli splendidi fiori", hanno raccontato i giovani dell'associazione di soccorso, spiegando poi "che verranno distribuiti da noi alle persone in difficoltà durante il servizio di consegna spesa. Con questo piccolo gesto - hanno chiarito - speriamo di riuscire a portare un po' di allegria".