"Milan l'è on gran Milan": turismo da record in città, ottobre è il mese d'oro per i visitatori

Sempre più bella. Sempre più amata. Milano si conferma una delle città italiane, ed europee, più amate dai turisti.

A certificarlo, per l'ennesima volta, sono i dati sul turismo di palazzo Marino, che a ottobre hanno segnato un record assoluto con 745.449 presenze, il 25,28 per cento in più rispetto al 2017. E anche nel mese di novembre i numeri sono più che positivi: 597.272 visitatori, con un incremento del 12,50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. In totale, da gennaio a novembre la crescita dei visitatori è stata del 9,65 per cento rispetto all’anno precedente.

Dall’inizio dell’anno sono 6.277.727 i turisti che hanno visitato la città, 9.166.401 considerando anche la provincia di Milano. Di questi, 2.955.146 rientrano nella fascia d’età tra i 31 e i 45 anni, mentre crescono costantemente anche i visitatori più giovani, nelle fasce d’età tra i 19 e 30 anni - 1.884.178 -, e quelli tra i 46 e 60 anni, 2.741.562.

“Si tratta di dati straordinari – commenta Roberta Guaineri, assessore al Turismo –, superiori anche alle più rosee aspettative, che portano a prevedere una chiusura dell’anno in corso con una crescita percentuale rispetto al 2017 a due cifre. Milano rientra ormai nella cerchia delle mete più ambite a livello internazionale, grazie al suo straordinario patrimonio artistico, architettonico e monumentale e alle molteplici iniziative organizzate dall’amministrazione comunale per valorizzare le eccellenze del territorio, quali cultura, moda, design, cibo e sport".

"E in queste settimane, con il palinsesto natalizio Your Christmas, la nostra città è ancora più bella e attrattiva. Questa crescita del turismo - conclude Guainieri - rappresenta un volano eccezionale in vista del 2019, anno in cui Milano sarà al centro del mondo per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci”.