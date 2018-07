Turisti a Milano: i City Angels diventano "Tourist Angels", daranno informazioni

I City Angels diventano "Tourist Angels" per l'estate: presidieranno alcune zone di Milano, inizialmente tre, e si metteranno a disposizione di turisti e viaggiatori in arrivo a Milano per dare loro informazioni utili per iniziare o proseguire il soggiorno.

Le prime zone presidiate saranno la Stazione Centrale, "porta" d'ingresso per chi arriva in treno ma anche in aereo (via pullman o treno), nonché Porta Venezia e piazza Lima. L'idea è quella di utilizzare il mese di sperimentazione anche per capire se il servizio è realmente utile e come potrebbe essere migliorato nei mesi successivi, aumentando le zone di presidio.

Gli "angeli" saranno riconoscibili con una pettorina con, stampata, la scritta "Tourist Information". E sono stati selezionati in modo che parlino almeno una lingua straniera tra inglese, francese, spagnolo e russo. L'obiettivo è di rendere più accogliente la città a chi ci viene per visitarla.

Gli albergatori stimano un aumento del flusso turistico nell'estate del 2018, con un numero che quindi supererà i 600 mila arrivi del solo mese di luglio del 2017. E a Milano - nei primi 4 mesi del 2018 - sono arrivati oltre due milioni di turisti. Il settore, quest'estate, darà lavoro a 10 mila persone a Milano e a 29 mila persone in Lombardia.