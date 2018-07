Boom di turisti a Milano: quasi 5 milioni di persone, +7% rispetto al 2017

Torna il tradizionale appuntamento estivo di “Vacanze a Milano” in piazza del Cannone dedicato a quanti trascorreranno l’estate in città. L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale partirà il 27 luglio e terminerà il 2 settembre 2018 (il programma completo). Le giornate di “Vacanze a Milano” inizieranno alle ore 15 per terminare alle ore 23.

Sarà allestita una grande pista da ballo (mq 450) con una programmazione che vedrà alternarsi attività di spettacolo, di animazione e di intrattenimento a momenti di socialità con giochi da tavolo, con tanta musica da ballo diffusa e dal vivo.

“Le attività organizzate in piazza del Cannone dall’Amministrazione comunale sono ormai una vera tradizione dell’estate milanese – dichiara Roberta Guaineri, assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita –, un appuntamento a cui i cittadini che rimangono a Milano sono affezionati da anni. Un punto di incontro, di divertimento e di socialità per anziani e famiglie che negli ultimi anni è molto apprezzato anche dai tanti turisti che visitano la nostra città. Turisti che sono sempre più numerosi a Milano, come dimostrano i dati sui flussi relativi al primo semestre dell’anno: 4.735.579 arrivi, il 7,3% in più rispetto al primo semestre del 2017. Milano è quindi sempre più attrattiva e conferma la sua vocazione a essere metropoli protagonista del turismo mondiale”.

“Il Comune – afferma l’assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino – si impegna per non lasciare soli coloro che, per scelta o per necessità, trascorrono le vacanze estive in città mettendo in campo un piano per la socialità che è tra i più solidi a livello nazionale e comprende attività ricreative come quelle organizzate in piazza del Cannone. Ci impegneremo in modo sempre più convinto su questa strada per offrire alle persone più fragili momento di condivisione e allegria”.