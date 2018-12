Darsena invasa da decine di 'unicorni': l'iniziativa per il Natale

Decine di persone travestite da unicorni si sono date appuntamento in Darsena per festeggiare il Natale in modo alternativo. Protagonista dell'iniziativa che si è svolta il 15 dicembre al Darsena Christmas Village lo youtuber Tristram, che ha intonato per i suoi fan la sua 'Canzone dell'Unicorno' in versione natalizia.

"Le renne si sono trasformate in unicorni - scrivono gli organizzatori dell'evento di Chupa Chups - i baci sono il vischio sono diventati baci sotto il lollipop e la classica Jingle Bells è stata scalzata della nuova hit La Canzone dell’Unicorno".

Molti ragazzini seguaci di Tristram, ma anche mamme, bambini, nonni e papà hanno ballato insieme sulle note della hit dello youtuber. "Il tutto all'insegna del 'Forever Fun' - annotano dal marchio di caramelle - non smettere mai di divertirti, anche quando diventi grande e persino quando Babbo Natale ha ormai smesso di calarsi dal camino e le feste natalizie rischiano di perdere un po’ di stupore e magia, soprattutto per chi non è più bambino".

Originario di Taormina, Tristram ha totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni su YouTube grazie al suo inno alla leggerezza e al divertimento, 'La canzone dell'Unicorno'. Il cantante e i suoi fan hanno fatto un giro sulla slitta di Babbo Natale del Christmas Village, per poi ballare tutti insieme.