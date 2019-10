Milano, scatta la campagna dei vaccini contro l'influenza: ecco chi può farlo gratis

Maltempo, pioggia e temperature rigide. È alle porte la "stagione dell'influenza" e per questo da lunedì 28 ottobre in Lombardia sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione. Diverse le novità per la campagna antinfluenzale 2019-2020 presentata dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera con il presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca.

"Vogliamo che il maggior numero dei nostri concittadini over 65, auspicabilmente tutti - ha detto Gallera - possa vaccinarsi. Per questo, grazie alla collaborazione di Federfarma Lombardia, abbiamo semplificato l'iter che dovranno seguire i medici di medicina generale per approvvigionarsi. Da oggi, infatti, possono prenotare i sieri e andare a ritirarli più volte presso la loro farmacia di riferimento. Le farmacie - ha aggiunto Gallera - sono partner strategiche. Se prima il medico doveva andare alle Ats a recuperare i vaccini e poi li doveva tenere nel proprio studio, oggi non è più così".

I numeri

Ad oggi sono 5.185 i Medici di medicina generale che hanno già prenotato nel sistema informativo di gestione la distribuzione dei vaccini per un totale di 900mila vaccini influenzali e oltre 80mila pneumococcici.

"L'importanza della prossimità"

"Siamo davvero soddisfatti di questo accordo con la Regione Lombardia - ha aggiunto Annarosa Racca - per la distribuzione in farmacia delle dosi di vaccino antinfluenzale. Il nostro supporto evidenzia in particolare l'importanza della prossimità per l'efficacia di tutti gli interventi di prevenzione. Per questo, affiancare il nostro Sistema Sanitario Regionale nell'implementazione di una strategia preventiva imprescindibile, qual è appunto la vaccinazione antinfluenzale, valorizza proprio una delle principali caratteristiche della farmacia, che con la propria accessibilità e professionalità si conferma un fondamentale presidio sanitario sul territorio".

Le indicazioni dell'Oms

L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica quale obiettivo primario della vaccinazione antinfluenzale la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave.

Chi può farlo gratis

Possono vaccinarsi gratuitamente le seguenti persone:

- Soggetti di età pari o superiore a 65 anni.

- Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi ed adulti

- affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza

- Donne in gravidanza

- Lungodegenti

- Medici e personale sanitario di assistenza.

- Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio