Arriva il vaso da balcone che misura l'inquinamento: lo hanno ideato ingegneri del Politecnico

Si chiama Arianna e non è un semplice vaso da fiori per il balcone di casa, bensì uno strumento che misura i livelli di inquinamento della città inviando i dati raccolti. L'obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini privati nella lotta allo smog: chi acquista e installa un vaso diventa un "nodo" della rete per la mappatura dell'inquinamento urbano. Il vaso è dotato di fori per aspirare l'aria e di un pannello solare per funzionare.

Più sarà diffuso, più permetterà di creare mappe aggiornate sulla qualità dell'aria di Milano, consultabili in ogni momento attraverso un'applicazione per dispositivi mobili. L'idea è nata da un gruppo di giovani ingegneri e designer del Politecnico di Milano. Per concretizzare la realizzazione dei vasi è stata avviata una campagna di crowfunding (raccolta fondi) attraverso la piattaforma dedicata "Produzioni dal Basso",

"Considerando che la qualità dell’aria a Milano è un fenomeno iperlocale (può cambiare persino di strada in strada) e che in città esistono attualmente solo due centraline che misurano il particolato PM2.5 – una delle sostanze inquinanti più pericolose per la salute – i vasi “Arianna” rappresentano uno strumento indispensabile (e completamente green) per avere dati aggiornati sull’inquinamento urbano e attuare azioni concrete per contrastarlo", si legge nella nota informativa del progetto.

Obiettivo della campagna di raccolta fondi è riuscire a posizionare almeno 100 vasi “Arianna” sui balconi di tutta la città e altrettanti nelle scuole.