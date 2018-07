Verde pubblico, nuove panchine ai Giardini Indro Montanelli e un campo in via Padova

La posa di 26 nuove panchine ai giardini di Palestro e l'allestimento di un centro sportivo polifunzionale in via Padova. Questo il risultato della collaborazione tra il Comune di Milano, Condé Nast e Cus Milano Rugby. Se l'editore ha collaborato alla sostituzione delle panchine nel parco dove ogni anno organizza la tre giorni Wired Next Fest, il club sportivo si è occupato dei lavori per la realizzazione del centro dove praticare rugby, pallavolo e atletica leggera.

Le nuove sedute dei giardini di Porta Venezia saranno disponibili già a metà luglio, quando andranno a sostituire completamente quelle danneggiate; mentre il campo sportivo tra via Cambini e via Tarabella, in zona via Padova, verrà aperto nell'autunno 2018, dando ai ragazzi della zona la possibilità di cimentarsi in attività sportive. Quest'ultimo progetto, in particolare, prevede la sistemazione del verde, la posa dei pali e della segnaletica da rugby, la posa della rete di pallavolo e un sistema adeguato di illuminazione. A lavori terminati nel centro polisportivo verranno offerti gratuitamente corsi bisettimanali per ragazzi tra gli 8 e i 14 anni.

Sui due interventi si è pronunciato l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran, affermando: "Queste sono solo le ultime due di una lunga serie di attività realizzate da aziende, associazioni, società e cittadini che decidono di prendersi cura del verde pubblico di Milano, a favore della collettività. È un meccanismo ormai collaudato che consente di avere interventi di qualità a costo zero per l'Amministrazione”.