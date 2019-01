Milano, il nuovo video di Coez proiettato alle Colonne di San Lorenzo

Un videoclip proiettato sull'edificio a fianco alla Basilica di San Lorenzo, di fronte alle Colonne di San Lorenzo. È questa l'iniziativa con cui il 10 gennaio, alle 21, il cantautore e rapper Coez ha presentato al pubblico milanese il suo nuovo singolo 'È sempre bello'. L'evento si è svolto anche a Roma, dove il filmato è stato proiettato sulla facciata del museo Maxxi.

Dopo un countdown urlato da tutto il pubblico, i fan di Coez - tanto nel capoluogo lombardo come in quello laziale - hanno potuto vedere il video della canzone 'È sempre bello', girato dal collettivo YouNuts. Il singolo, tra note hip hop e una vena di malinconia, esce a un anno e mezzo di distanza dal brano 'Faccio un casino'. Prima del doppio evento, Coez aveva annunciato il suo imminente ritorno sulle scene con due post pubblicati a sorpresa sui suoi profili social.

'È sempre bello' sarà contenuto nel disco con cui Coez, all'anagrafe Silvano Albanese, celebra i 10 anni dall'inizio della sua carriera artistica. Il cantante ha all'attivo cinque dischi come solista e due pubblicati con i Brokenspeakers. Per i suoi album Coez ha ricevuto nove dischi di platino: sette per il brano 'La musica non c'è', e altri due per 'Faccio un casino'.