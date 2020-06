"Tenetevi il traffico, le metro e l'aperitivo": lo spot trentino 'anti milanesi'

"Tenetevi il mini appartamento in centro, tenetevi il traffico, tenetevi il cibo d'asporto, tenetevi le metropolitane, tenetevi la Smart, tenetevi 'aperitivo?' (pronunciato con accento lombardo, ndr), tenetevi i lettini abbronzanti". Esordisce così uno spot pubblicato dall'Agenzia di promozione turistica del Trentino su Levico Terme, che è poi stato rimosso forse a causa delle critiche sorte attorno al suo sapore anti milanese.

"Tenetevi la settimana della moda - continua il promo con un espicito riferimento al capoluogo lombardo - tenetevi i profumatori d'ambiente, i palazzi, il 5g, tenetevi gli assembramenti, il distanziamento sociale, il drive-in, i tutorial, la cyclette. Insomma tenetevi tutto o tenete a voi stessi". Dopo che il video è stato postato, La Stampa l'ha definito "un clamoroso autogol" del Trentino, colpevole secondo il quotidiano di non essere più una terra di ospitalità e cortesia.

"Per le prossime vacanze tieni a te stesso - conclude il filmato di promozione turistica -. Tieniti stretta Levico Terme Valsugana". Se l'interno del video era quello di essere ironico, il risultato è quantomeno equivoco: gli stereotipi su chi vive in città sono inanellati uno dopo l'altro con un effetto derisorio dal sentore amaro. E il bersaglio sono appunto soprattutto i milanesi, paradossalmente tra i turisti più presenti in Trentino.