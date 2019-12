Stop al fumo in Statale anche in cortili e spazi aperti: il divieto

Non si potrà più fumare nei cortili degli edifici dell'Università Statale: stop alle sigarette negli spazi esterni, tranne che in aree appositamente riservate. La novità è contenuta in un regolamento specificatamente scritto dagli uffici amministrativi, che entra in vigore martedì 17 dicembre, modificando e specificando meglio le norme già previste in un vecchio regolamento.

Il problema del fumo all'esterno, come ad esempio nel famoso (e piccolo) cortile della Ghiacciaia, è che quando gli studenti e/o il personale fumano in tanti, il fumo arriva anche all'interno, complici le finestre aperte. Un altro aspetto che sembrava il caso di specificare riguarda le sigarette elettroniche, visto che nel 2005, all'epoca del vecchio regolamento, non esistevano: in tal modo non pochi studenti le accendono anche nei corridoi dell'ateneo.

Sigarette elettroniche (e altri sistemi simili, alternativi al fumo da combustione) sono quindi assolutamente vietate tanto quanto le sigarette tradizionali, eccetto che per gli spazi esterni appositamente riservati ai fumatori. Allo stesso modo occorreva disciplinare meglio la "libertà di fumo" all'esterno, visto che la legge in vigore prevede determinate distanze. Studenti, docenti e personale si troveranno quindi panchine e cestini preparati per fumare.

