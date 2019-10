Il Villaggio di Babbo Natale di Venaria si sposta a Milano: forse ci sarà la ruota panoramica

Il Villaggio di Babbo Natale, che nel 2017 nei giardini della Reggia di Venaria attirò qualcosa come 100mila visitatori e che l'anno scorso fu bloccato dal Comune - esattamente dall'amministrazione dell'ex sindaco grillino Roberto Falcone - con una denuncia di abuso edilizio, se ne va a Milano.

Villaggio di Babbo Natale a San Siro

Lo annuncia TorinoToday. Il Villaggio arriverà precisamente nell'area dell'Ippodromo di San Siro dove verrà montato, pezzo per pezzo, per le prossime festività natalizie.

La ruota panoramica al Villaggio di Babbo Natale

Accompagnato con ogni probabilità, da una grande ruota panoramica, un'altra attrazione che Torino sogna da anni ma che forse non avrà mai. Il villaggio, circa duemila metri quadrati in legno, andrà così ad allietare centinaia di bambini milanesi con la casa degli Elfi, la Fabbrica dei giocattoli, la casa di Babbo Natale e tante altre novità ed eventi in programma per l'occasione.