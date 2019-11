Villaggio di Natale, apertura di nuovo posticipata: l'inaugurazione il 5 dicembre

"A causa del maltempo eccezionale di questo novembre il cantiere del Sogno del Natale ha subito forti rallentamenti, che hanno indotto gli organizzatori a posticipare l’apertura al 5 dicembre". È quanto si legge in una nota che annuncia un nuovo ritardo nell'apertura del Villaggio di Natale dell'Ippodromo, che avrebbe dovuto aprire i battenti il 22 novembre.

A rendere obbligatorio l'ulteriore posticipo, l'inaugurazione era stata inizialmente spostata al 29 novembre dopo il sequestro del cantiere, sono state le condizioni meteo che hanno reso difficili i "lavori su un terreno non asfaltato di oltre 30mila metri quadri - come precisano gli organizzatori dell'evento - Siamo davvero costernati per i disagi che questo ritardo comporta, e ci scusiamo con i tantissimi bimbi che attendono con ansia di entrare nel magico mondo di Babbo Natale e dei suoi Amici Elfi".

Per chi fosse in possesso di un biglietto valido tra il 29 novembre e il 4 dicembre, i gestori del Villaggio propongono uno spostamento automatico del biglietto allo stesso giorno e alla stessa ora della settimana successiva (qualora non fosse possibile è possibile chiedere un rimborso). Per attenuare il disagio è prevista anche una cioccolata calda in compagnia degli Elfi.

Come sarà il Sogno del Natale

Elfi e puppets giganti, una fabbrica di giocattoli e - naturalmente - un ufficio postale per scrivere direttamente a Babbo Natale. Sono questi alcuni degli elementi di quello che si preannuncia come il più grande villaggio di Natale mai realizzato in Italia.

L'appuntamento è dal 5 dicembre al 6 gennaio all'Ippodromo di San Siro, dove sarà allestito un parco a tema grande 30mila metri quadrati. Si tratterà - promettono gli organizzatori - di "un villaggio irripetibile in Italia, un luogo incantato in cui le fiabe prenderanno vita. Varcando i cancelli di questo universo incantato, entrerete in una realtà parallela, dove attori e ballerini professionisti metteranno in scena un vero e proprio spettacolo live e vi racconteranno aneddoti misteriosi sulle mille e una creatura che popolano questo luogo fatato".