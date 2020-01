Una collina verde in centro per nascondere i binari: ecco il progetto per il Villaggio olimpico

Stanno diventando più netti i contorni del progetto del villaggio olimpico di Milano che verrà realizzato nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana. Non c'è ancora un progetto dettagliato ma la stazione dei treni di Scalo Romana sarà parte integrante dell'area dato che, grazie all'interramento dei binari per una lunghezza di circa 100 metri. In pratica verrà costruita una sorta di "collina verde" in grado di collegare la stazione con il nuovo quartiere della Fondazione Prada con la Metro della linea 3. "In questo modo si potrà andare a piedi dalla metro Lodi Tibb in direzione Fondazione Prada", ha dichiarato l'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran. Ma non è il solo intervento: "Verrà poi fortemente ammodernata la stazione ferroviaria esistente creando i collegamenti con quella di M3", ha precisato Maran.

Entro fine gennaio, inoltre, l'ex scalo ferroviario nel cuore di Milano sarà messo sul mercato scatterà la manifestazione di interesse per la ricerca di un investitore che svilupperà il progetto. "Speriamo di assegnare lo scalo al migliore offerente entro il mese di giugno di quest'anno", ha chiosato l'amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani, proprietaria dell'area, Umberto Lebruto, nel corso di una commissione consiliare a Palazzo Marino.

I lavori stanno procedendo: "Fs sta concludendo le analisi per le bonifiche dell'area", ha precisato Lebruto, "in modo che l'investitore saprà già quanto gli costeranno. Così come tutti i lavori inerenti ai binari e alla stazione saranno in capo al mondo ferroviario, che libererà l'investitore di questi vincoli".

L'area sarà messa sul mercato in un unico lotto e il cronoprogramma prevede che il villaggio olimpico venga costruito e ultimato a giugno 2025. Le residenze, successivamente, verranno trasformate in alloggi per universitari: saranno in grado di ospitare 1.260 studenti con 70 camere singole e 630 camere doppie.