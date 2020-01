Milano, inizio 2020 baciato dalla fortuna: maxi vincita al Lotto con una schedina da 3 euro

La Dea bendata bacia Milano all'inizio del 2020. Un giocatore meneghino, come racconta l'agenzia Agimeg, ha infatti portato a casa 100mila euro nel primo concorso 10eLotto dell'anno.

Il fortunato milanese ha vinto con una schedina da 3 euro con una giocata doppio numero oro su un'estrazione frequente. A far festa in Lombardia è anche un giocatore di Zanica, in provincia di Bergamo, che ha portato a casa la stessa cifra con una puntata simile ma su estrazione istantanea.

Se l'anno si è aperto bene, il 2019 si era chiuso ancora meglio. Il 3 dicembre, infatti, il concorso numero 145 del Superenalotto aveva fatto esplodere la festa a Cornaredo, dove era stato centrato un altro super premio.



La vincita era stata realizzata presso il bar tabacchi di via Verdi 23 attraverso una schedina a due pannelli. Il vincitore aveva centrato un 5+1, due 5 e quindici 4. La vincita attribuita al 5+1 era di 583.498,81 euro, oltre mezzo milione.