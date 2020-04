Vino e birra rinfrescante, degustazioni di qualità comodamente a casa (a prezzi scontatissimi)

Il coronavirus costringe alla quarantena: ma anche in casa possiamo toglierci sfizi e coccolarci con degustazioni di altissima qualità. E tante sono le opportunità per il lettori di MilanoToday. Senza dimenticare i nostri amici a quattro zampe. Ecco le offerte da non perdere, con sconti che arrivano al 40%.

6 bottiglie dello strepitoso Nerosirà

Nerosirà è il nomignolo con cui, a Camporeale, i viticoltori chiamano il Syrah, la varietà internazionale che meglio si adatta a quest’area della Sicilia. Da quest’uva nascono vini rossi caratterizzati da colore rosso rubino scuro, note di prugna e pepe nero e sapore leggermente astringente. Abbiamo creato un blend con il 30% di Nero d’Avola, per arricchire i profumi e riempire il sorso, aggiungendo un po’ di tipicità a questo vitigno internazionale.

Degustazione 6 birre artigianale altissima qualità

Birra Ambrosia, barley wine nobile invecchiata dal complesso profilo aromatico. Note di malto e spezie seguono sentori fruttati ed una avvolgente sensazione di calore; Aura, birra dallo splendente colore dorato, liscia e pulita. L’aroma candito, a tratti fruttato, termina con retrogusto alcolico e accenni di luppolo; Malibu, birra bionda IPA dissetante dalla luppolatura decisa che evoca gusti esotici e sensazioni rinfrescanti, come la brezza del Pacifico; Esperia, birra di frumento fresca ed elegante. Torbida per natura. Abbina il profumo di arancia al gusto delle spezie orientali. prodotta utilizzando frumento, seguendo in parte la tradizione medievale. L’aggiunta di coriandolo, arancia amara e luppolo conferisce alla birra un sapore fruttato e acidulo, molto rinfrescante. Lanormale, birra Kolsch piacevolmente fresca dal classico colore dorato, non rinuncia ad aromi floreali e lievemente speziati che sfumano nei gusti delicati del malto. Urania, birra Stout dalla struttura vellutata e corposa, dal gusto tostato, lievemente affumicato. Deliziosa e piacevole, con sentori di cioccolato e caffè.

Cialde di caffè Nespresso scontate

Capsule e cialde compatibili Nespresso, A Modo Mio e Dolce Gusto scontate del 40%. Tra le qualità presenti, DARK, miscela dall'aroma deciso, intenso e persistente; STRONG, miscela dall'aroma avvolgente e vigoroso; ARABICA, miscela dal gusto pieno, dolce e consistente e DEK, miscela studiata per chi non può assumere caffeina.

Box per cibo per cani

Un vasto assortimento di cibo per il tuo animale domestico preferito, con i grandi marchi ed i prodotti di qualità inseriti nel box potrai prenderti cura del tuo cane e dargli le attenzioni che merita senza dover uscire di casa.