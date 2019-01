Vittime di incidenti stradali, polstrada: "In forte aumento nel 2018"

Nel 2018 sono stati rilevati 9.524 incidenti: +1,79% rispetto al 2017, quando erano 9.356. A dirlo è il bilancio 2018 della polizia stradale, che annota come sia "diminuito il numero complessivo di sinistri stradali in ambito autostradale (4.544 contro i 4.648 del 2017 ossia -2,24%)", a fronte però di un generale aumento degli "incidenti rilevati, particolarmente significativo sulla viabilità ordinaria (4.980 nel 2018 contro i 4.708 nel 2017 ossia +5,77%)".

I numeri del 2018

Complessivamente, continua Polstrada, "i sinistri con lesioni nell’anno 2018 sono stati 4.697 (4.494 nel 2017 ossia + 4,51%) e 4.704 i sinistri con danni (4.763 nel 2017 ossia -1,23%)". Purtroppo, si registra un aumento anche per i sinistri con esito mortale, che nel 2018 sono stati 123 (contro i 99 del 2017, per un +24,24%). Il totale delle persone decedute durante l'anno passato è di 140 (105 nel 2017 ossia +33,33%) di cui 37 in ambito autostradale e 103 sulla viabilità ordinaria.

Prevenzione

"La sicurezza della mobilità rappresenta una priorità per la Polizia di Stato", scrive la stradale, evidenziando la necessita di ricercare "soluzioni avanzate in termini di tecnologia, procedure e modelli operativi, per garantire servizi più efficaci di prevenzione e di controllo".

Per Polstrada è infatti prioritaria "l’attività di contrasto del fenomeno infortunistico attraverso una capillare attività di prevenzione e di repressione svolta sia dalle pattuglie impiegate nell’attività di vigilanza stradale (50.137 nell’anno di riferimento), sia tramite la pianificazione di servizi mirati al contrasto dei comportamenti alla guida particolarmente pericolosi".