Voce amica, onlus che aiuta chi ha bisogno d'ascolto cerca volontari

D’estate le città sono deserte: familiari, amici, vicini sono tutti fuori; le serrande abbassate; la ricerca disperata di qualcosa di aperto; una solitudine che pesa come un macigno. Tutto questo, per chi è rimasto, a volte porta grande sconforto. Le categorie più a rischio sono gli anziani, gli ammalati, le persone sole, le famiglie con disagi economici. Per quanti restano in città c’è sempre un’Associazione di Volontariato che non “chiude per ferie”e che dà una mano senza chiedere nulla in cambio. Tra queste c’è anche VOCE AMICA, una Associazione di Telefono d’ascolto, pronta ad accogliere la solitudine sempre presente, anche se a volte nascosta, di tante persone.

Da 33 anni, la nostra Associazione, discretamente ma costantemente, si rende disponibile per tutti quelli che non possono permettersi le vacanze o le hanno già fatte, cercando di alleggerire la morsa di una città, che, in quei giorni, può sembrare una prigione bollente. I volontari di VOCE AMICA, che si alternano alle linee telefoniche, hanno scelto di dare un loro contributo offrendo ascolto, solidarietà e sostegno a persone in difficoltà. Si risponde sempre “pronto” senza chiedere: “Chi parla?”, perché si riconosce a tutti il diritto all’anonimato; così come è anonima, ma non estranea, la voce del volontario che risponde. Donne e uomini, giovani e meno giovani sono i volontari che, uniti dal desiderio di “esserci”, rispondono alle molteplici chiamate di anziani rimasti soli, che desiderano trovare qualcuno che rivolga loro un “Come va?” e che, con semplicità, possa far sentire loro per un attimo di non essere abbandonati; di persone insospettabili che, dietro la facciata di una famiglia, di un lavoro anche ben riconosciuto, non percepiscono più il senso della vita; di giovani che fanno fatica a progettare un futuro per la precarietà e la frammentazione del lavoro; di persone con problemi psichici o di salute o familiari, che si sentono ancora più estranei di fronte all’indifferenza altrui.

VOCE AMICA, che opera a Milano, ma riceve telefonate da tutta Italia, risponde TUTTI I GIORNI, al numero 02-70.100.000, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00 (sabato, domenica, Pasqua, Natale ,Capodanno, Ferragosto compresi) ed è pronta ad ascoltare e a condividere con chiunque quello sconforto. La Nostra Associazione cerca nuovi volontari, disponibili ad accogliere e ad ascoltare persone bisognose d’aiuto. Chi abita a Milano e desidera proporsi, può farlo scrivendo a info@voceamica.it o telefonando allo 02.73951841. Se qualcuno volesse conoscere meglio la nostra Associazione, troverà tutte le indicazioni nel sito www.voceamica.it