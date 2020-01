Lui lo tradisce e lei riempie il treno con la sua foto: "Farabutto, ringrazia che sono signora"

Lui la tradisce, almeno così sembra. E lei, per tutta risposta, decide di punirlo con un gesto evidentemente eclatante. Follia amorosa lunedì mattina su un treno della linea Milano-Mortara, diventato teatro della vendetta di una ragazza delusa - a dire poco - dal suo ex fidanzato.

Come raccontato da una donna sul gruppo Facebook "La freccia delle risaie", su decine di sedili sono infatti stati ritrovati dei volantini con la foto dell'uomo - con tanto di nome e cognome - e la frase: "Sei un traditore e un farabutto, hai ignorato le mie lacrime, ora ignora pure questo. E ringrazia che sono una signora".

Sempre lunedì mattina - come racconta un testimone - in zona corso Lodi è stata vandalizzata un'auto che era parcheggiata in strada, e potrebbe non essere un caso. Sul cofano della vettura è stata tracciata la scritta "Bentornato bastardo" con la vernice bianca, mentre sulla fiancata sinistra è comparsa quella che pare essere una firma molto simile alla creatrice dei volantini: "Ringrazia che sono una signora".

Non è escluso, però, che si tratti di un'azione di guerrilla marketing per il lancio di qualche nuovo prodotto o di qualche nuova campagna pubblicitaria.

Foto - La macchina vandalizzata