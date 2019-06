Meno di 300 euro per andare (e tornare) da Milano a New York: ecco il nuovo volo diretto

Da Milano a New York (andata e ritorno) con meno di 300 euro. È la promozione di Bristish Airways per festeggiare i tre nuovi voli diretti verso la Grande Mela da Milano Malpensa e Roma. Non solo: sempre dall'aeroporto milanese si potrà volare direttamente a Miami. I nuovi collegamenti sono frutto di un accordo della compagnia britannica con American Airlines.

L'offerta, come riportato in una nota della società, è valida dal 13 al 16 giugno; da Milano il volo costerà 292 euro, mentre da Roma sarà leggermente più economico: 289 euro. Sempre dal 13 al 17 giugno la società offrirà la possibilità di acquistare un pacchetto vacanza, comprensivo di volo andata e ritorno, noleggio auto per 7 giorni a 549 euro a persona.

Le mete preferite dagli italiani

New York, California e Florida sono i posti più visitati dagli italiani che si recano negli Stati Uniti, secondo una ricerca commissionata dalla compagnia aerea Britannica a Eumetra Mr (il campione ha coinvolto 1.500 intervistati). Sempre nelle prime posizioni si attestano anche i parchi naturali e i deserti del sud, la costa est ed ovest con viaggi itineranti. Tra le principali motivazioni che indurrebbero gli intervistati a preparare le valigie ci sono infatti l’opportunità di effettuare viaggi on the road (87%, di cui il 91% è tra i 25-34 anni) alla scoperta della “vera America” con grande spirito d’avventura e i parchi naturali. Le mete “green” predilette sono il Gran Canyon, le cascate del Niagara e le Hawai. Un buon posizionamento anche in merito al Parco Yellowstone, la Monument Valley e i territori legati alla cultura indiana. Mentre tra le “Top City” si confermano in ordine di preferenza New York, Los Angeles e San Francisco, seguite da Miami, Las Vegas, New Orleans e Washington.